İzzet Altınmeşe oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü ölüm sebebi intihar mı?

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe acıların en büyüğü, evlat acısı yaşadı 42 yaşında oğlu Ali Murat Altınmeşe öldü. 11. kattan düştüğü iddia edilen Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm sebebi intihar mı sorusu merak konusu oldu. Son olarak Barbaroslar dizisinde rol alan Ali Murat Altınmeşe kimdir, hangi dizilerde rol aldı, Ali Murat Altınmeşe evli mi, eşi var mı?

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Türküleri ile sevilen sanatçı İzzet Altınmeşe büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin ölümü ile sarsıldı. Son olarak TRT'deki Babrbaroslar dizisinde rol alan Ali Murat Altınmeşe 11. kattan düşerek öldü. Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm sebebi hakkında intihar ettiği iddia edilse de ailesinden net bir açıklama gelmedi. 76 yaşında olan İzzet Altınmeşe'nin 3 tane çocuğu vardır. Fatoş altında evli bir kızı olan İzzet Altınmeşe'nin Fırat adında yine oyuncu olan bir oğlu daha var. 42 yaşında olan Ali Murat Altınmeşe'nin hayatı ölümünün ardından merak konusu oldu. Peki Ali Murat Altınmeşe hangi dizilerde oynadı? Ali Murat Altınmeşe evli mi, eşi ve çocukları var mı?

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, büyük bir acıyla karşı karşıya kaldı. Altınmeşe'nin son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe, vefat etti.

Sanatçının şu anda Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide oynayan Fırat adında bir oğlu daha bulunuyor.

Ali Murat Altunmeşe kimdir?



sta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altunmeşe genç yaşta hayata veda etti. Fırat Altunmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti. Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama gelmedi...

Yer aldığı Bazı Filmler:



Ali Baba ve 7 Cüceler 2015

Bir Don Juan Öldürmek2014

Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.