Çin'in kredi faiz oranını düşürdü

Çin'de bankalar ekonomik yavaşlama riskine karşı borçlanma maliyetlerini indirme kararı aldı. Asya hisse senetleri haftaya negatif bölgede başladı. Çin Nisan 2020'den bu yana ilk kez kredi faiz oranını düşürdü

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Çin bankaları, son 20 ayda ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürdü. Bu adımın, emlak sektöründeki gerileme ve aralıklı bir şekilde ortaya çıkan virüs salgınlarından olumsuz etkilenen ekonomiye destek sağlaması bekleniyor.

Çin Merkez Bankası’ndan (PBOC) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, yüzde 3,85 olan bir yıl vadeli kredi temel faizi Kasım ayında yüzde 3,80 olarak belirlendi. Bu Nisan 2020’den bu yana ilk indirimi işaret ediyor. Bu adım, PBOC’nin bu ayın başında, bankalar için 1,2 trilyon yuan (188 milyar dolar) ucuz uzun vadeli fonu açığa çıkaran, bankaların rezerv olarak tutmak zorunda olduğu miktarı azaltmaya yönelik kararının ardından geldi.

Mortgage kredileri için referans niteliğindeki beş yıl vadeli kredi temel faizi değiştirilmeyerek yüzde 4,65’te bırakıldı.

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli Çin stratejisti Xing Zhaopeng, “İndirim, Çinli yetkililerin, ekonomide zorlukların arttığı bir ortamda, faiz indirimi olasılığına artan bir şekilde açık oldukları şeklindeki görüşümüzü kuvvetlendiriyor. Gelecek yılın başlarında, emlak sektöründeki artan kredi riskleri ile birlikte, diğer bir zorunlu karşılık oranı indirimi olacak” dedi.

China Renaissance Securities Hong Kong Ltd. makro ve strateji araştırma müdürü Bruce Pang’a göre, bu yıl zorunlu karşılıklarda gerçekleştirilen iki indirim, bankaların yıllık sermaye maliyetlerini toplamda 28 milyar yuan azalttı ve bu bankaların kredi temel faizini düşürmeleri için yeterli.

Gözler Ocak ayına çevrildi

Pang, “Ticari bankalar kredi faizleri için kilit gösterge faizini düşürme yolunda yeterli ivmeyi biriktirdi ve tarihi düşük seviyelerdeki net faiz marjı artık bir engel teşkil etmiyor. Parasal gevşeme için bir sonraki pencere, PBOC’nin zorunlu karşılıkları, faizleri düşürebileceği ya da yapısal araçları kullanabilecekleri Ocak ayının sonları olabilir” dedi.

Kredi temel faizi, Çin’de 2019’daki reformdan bu yana fonlama maliyeti için fiili bir gösterge niteliğinde. Bu oran, 18 bankanın en iyi müşterilerine sağladıkları bir yıl vadeli kredilere uyguladıkları faizi dayanıyor ve merkez bankasının orta vadeli borç verme imkanına uyguladığı faize fark şeklinde bildiriliyor.