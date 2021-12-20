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Kameramanı tokatlamıştı! Habertürk'ten 'Muharrem Sarıkaya' açıklaması

Habertürk, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sosyal medyaya da yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerle ilgili özür diledi.

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Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Habertürk yaşanan olay sonrası bir açıklama yaptı ve taraflardan ve kamuoyundan özür diledi.

Habertürk'ün açıklaması şöyle:

"Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

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