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Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 20 Aralık valilik tatil açıklaması

Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 20 Aralık valilik tatil açıklaması

KAHRAMANMARAŞ'ta gece başlayan kar yağışı sabah etkisini arttırdı. Kahramanmaraş Valiliği'nden gelen okul tatil açıklamasına göre bugün yani 20 Aralık Pazartesi günü Kahramanmaraş Afşin ve Çağlayancerit ilçesilerinde okullar tatil edildi. Kahramanmaraş'ta kar yağışı ise gün boyu devam edecek, yüksek yerlerde etkisini arttıracak. Peki Kahramanmaraş'ta yarın 21 Aralık Salı günü okullar tatil olur mu?

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KAHRAMANMARAŞ'ta okullar tatil mi edil son haberi Kahramanmaraş Valiliği duyurdu. Etkisini arttıran kar yağışı ile bugün Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçesinde okullar tatil edildi. 5 günlük haritalı Kahramanmaraş hava durumu raporlarına göre ise kar yağışı bu hafta boyunca aralıklarla yağacak. Peki yarın 21 Aralık Salı günü okullar tatil olur mu? 

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

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