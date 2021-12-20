İstanbul'un beklediği M7 Mecidiyeköy metrosu bugün açıldı

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının Mecidiyeköy istasyonu 20 Aralık Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hizmete açıldı.

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M7 Mecidiyeköy metro istasyonu 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 06.00'da açıldı. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Mecidiyeköy istasyonu ile Mahmutbey istasyonu arasında kesintisiz ve aktarmasız yolculuk yapılabilecek. İşte, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro durakları ve güzergahı...

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında kesintisiz ve aktarmasız yolculuk yeniden başlıyor. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden geçerek yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet eden M7 hattının birinci etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey arası, 28 Ekim 2020 tarihinde kullanıma açılmıştı. Fakat olağan dışı su sızması tespit edilen Mecidiyeköy istasyonu 7 Nisan 2021 günü tadilata alınarak kapatılmıştı. Hummalı bir çalışma sonucu M7 Mecidiyeköy istasyonu yeniden inşa edildi ve 9 ay sonra hizmete açıldı.

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek.

Duraklar şu şekilde olacak;

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır Mahallesi

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe

M7 Mecidiyeköy istasyonu açıldı

Tam kapasite çalışmaya başladıktan sonra İstanbul'un en çok yolcu taşıyan metro hattı olacak M7 hattının Mecidiyeköy istasyonu, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren kullanıma açıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızın Mecidiyeköy istasyonu 20 Aralık Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla işletmeye açılacaktır. Seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılacaktır" denildi.

Mecidiyeköy istasyonunun yaklaşık 9 aydır kapalı olması dolayısıyla İETT'nin Mecidiyeköy-Nurtepe arasında çalışan yapan ücretsiz otobüs seferleri de 20 Aralık 2021 itibarıyla kaldırıldı.