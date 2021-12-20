BIST 2.084
DOLAR 17,39
EURO 19,66
ALTIN 1.001,71
HABER /  MEDYA

Muharrem Sarıkaya'dan tokat yiyen İHA muhabiri Ahmet Demir dava açıyor

Muharrem Sarıkaya'dan tokat yiyen İHA muhabiri Ahmet Demir dava açıyor

Yayın sırasında İHA muhabirine tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya özür diledi. İHA Muhabiri Ahmet Demir ise avukatı ile görüştüğünü ve dava açacağını duyurdu.

Abone ol

Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında teknik sorunu çözmeye çalışan İHA muhabirine tokat attı. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Gazeteci Sarıkaya özür diledi.

Olayın kamuoyuna yansıması sonrası İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı.

Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım."

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 20 Aralık valilik tatil açıklaması
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 20 Aralık valilik tatil açıklaması
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Ali Murat Altınmeşe evli mi eşi ve çocuğu var mı? Ali Murat Altınmeşe kimdir?
Ali Murat Altınmeşe evli mi eşi ve çocuğu var mı? Ali Murat Altınmeşe kimdir?
'Siroz değilim, hastalığım anoreksiya' deyip açıkladı! Çekya Devlet Başkanı 10 kilo verdi
'Siroz değilim, hastalığım anoreksiya' deyip açıkladı! Çekya Devlet Başkanı 10 kilo verdi
Sivas'ta okullar tatil mi 20 Aralık tatil haberi valililk duyurdu
Sivas'ta okullar tatil mi 20 Aralık tatil haberi valililk duyurdu
İzzet Altınmeşe çocukları kaç tane oğulları ve kızı Fatoş kimdir?
İzzet Altınmeşe çocukları kaç tane oğulları ve kızı Fatoş kimdir?
İstanbul'da İETT otobüsünün freni patladı! Araca çarparak durabildi
İstanbul'da İETT otobüsünün freni patladı! Araca çarparak durabildi
Çin'in kredi faiz oranını düşürdü
Çin'in kredi faiz oranını düşürdü
Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı talep ediyoruz
Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı talep ediyoruz
Antalya'da asırlık bina alev alev yandı! Vatandaş isyan etti: Yazık oluyor, tarihi yakıyorlar
Antalya'da asırlık bina alev alev yandı! Vatandaş isyan etti: Yazık oluyor, tarihi yakıyorlar