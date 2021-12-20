Muharrem Sarıkaya'dan tokat yiyen İHA muhabiri Ahmet Demir dava açıyor

Yayın sırasında İHA muhabirine tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya özür diledi. İHA Muhabiri Ahmet Demir ise avukatı ile görüştüğünü ve dava açacağını duyurdu.

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Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında teknik sorunu çözmeye çalışan İHA muhabirine tokat attı. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Gazeteci Sarıkaya özür diledi.

Olayın kamuoyuna yansıması sonrası İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı.

Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım."