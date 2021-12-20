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P&G bazı ürünlerini geri çağırdı

P&G bazı ürünlerini geri çağırdı

P&G kansere neden olan bir kimyasalın bulunması nedeniyle Pantene ve Herbal Essences markalarına ait bazı kuru şampuan ve saç kremlerini geri çağırdı.

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Birden fazla kanser türü...

Çevre Koruma Ajansına göre benzene maruz kalmak ciltte, gözlerde ve üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Ciddi durumlarda, maruziyet birden fazla kanser türüne neden olabilir.

Hisseleri düştü

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun raporlanmadığını vurgulayan şirketin hisseleri açıklamanın ardından %1,1 düştü.

ABD
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