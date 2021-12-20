Hava sıcaklığı 10 derece düştü! 56 ile kar geliyor Orhan Şen uyardı: İstanbul Ankara Eskişehir Bursa

Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.