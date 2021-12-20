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Ünlü sanatçı sahneye çıkacakken bıçaklanarak öldürüldü! Festival iptal edildi

Ünlü sanatçı sahneye çıkacakken bıçaklanarak öldürüldü! Festival iptal edildi

Amerikalı ünlü rapçi Drakeo the Ruler, Los Angeles Müzik Festivali'nde sahneye çıkacağı sırada bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.

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Los Angeles'ta düzenlenen LA Müzik Festivali'nde sahne alacak olan 28 yaşındaki ünlü rapçi Drakeo The Ruler, sahneye çıkmak üzereyken çıkan tartışma sonucu bıçaklandı. Gerçek adı Darrell Caldwell olan rapçinin hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı resmen açıklandı. Los Angeles polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken şu ana kadar kimse tutuklanmadı.

Spotify'da aylık 1.5 milyon dinleyiciye ulaşan Drakeo The Ruler, Kanadalı rapçi Drake ile birlikte yaptığı Talk To Me teklisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Sağlık raporlarına göre Drakeo'nun birden fazla bıçak yarası aldığı ve ölüm nedeninin de bu yaralar olduğu belirtildi. Öte yandan Live Nation, 50 Cent ve Snoop Dogg gibi rapçilerin de yer alacağı festivalin organizatörü olayın kuliste yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığını açıkladı. Bıçaklama olayının ardından festival iptal edildi.

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