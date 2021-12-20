Meclis'ten iklim krizine çözüm! 'Klozetleri böyle değiştirin' önerisi

İklim kriziyle karşı karşıya olan Türkiye için Meclis günlük hayatta alınabilecek önlemleri masaya yatırdı. TBMM İklim Araştırma Komisyonu çift su hazneli klozet, tek kullanımlık ürünlerin yasaklanması gibi öneriler sundu.

Abone ol

TBMM İklim Araştırma Komisyonu, iklim değişikliği ile mücadelede günlük hayatımızı da kapsayan tavsiyelerde bulundu. TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun tamamladığı rapordaki tespit, tavsiye ve öneriler özetle şöyle:

Evsel kullanımda su tüketimini azaltıcı tedbirler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında değerlendirilmeli. Tasarruflu su tüketimi konusunda eğitim verilmeli. Eller sabunladıktan sonra musluğun kapalı tutulmalı. Dişler fırçalanırken, tıraş olurken musluğun kapalı tutulmasına azami özen gösterilmeli.

Çamaşır ve bulaşık makineleri dolu ya da doluya yakın çalıştırılarak da önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir.

Klozetler su tasarrufu açısından çift su hazneli olarak tasarlanmalı.

Yağmur suyu klozete

Yerleşim yerlerinde yağmur sularından ve gri su kullanımından istifade edilmemektedir. Yeşil alanlar içme suyu ile sulanmaktadır. Yeşil alanların sulanması için, evlerin çatılarından ve satıhtan gelen yağış suları sarnıçlarda toplanarak kullanıma sunulmalı. Yeni yapılacak binaların mimari projelerinde, özellikle villa ve/veya az katlı bahçeli konutların çatı ve teraslarına düşecek yağmur sularını dairelerin tuvalet sifonlarına aktaracak biriktirme tankları tasarlanmalı. Bu tankların imalatından sonra konutlarda şebeke (içme-kullanma) suyundan tasarrufa gidilebilir.