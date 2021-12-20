BIST 2.100
DOLAR 17,46
EURO 19,68
ALTIN 1.012,37
HABER /  GÜNCEL

Meclis'ten iklim krizine çözüm! 'Klozetleri böyle değiştirin' önerisi

Meclis'ten iklim krizine çözüm! 'Klozetleri böyle değiştirin' önerisi

İklim kriziyle karşı karşıya olan Türkiye için Meclis günlük hayatta alınabilecek önlemleri masaya yatırdı. TBMM İklim Araştırma Komisyonu çift su hazneli klozet, tek kullanımlık ürünlerin yasaklanması gibi öneriler sundu.

Abone ol

TBMM İklim Araştırma Komisyonu, iklim değişikliği ile mücadelede günlük hayatımızı da kapsayan tavsiyelerde bulundu. TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun tamamladığı rapordaki tespit, tavsiye ve öneriler özetle şöyle:

Evsel kullanımda su tüketimini azaltıcı tedbirler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında değerlendirilmeli. Tasarruflu su tüketimi konusunda eğitim verilmeli. Eller sabunladıktan sonra musluğun kapalı tutulmalı. Dişler fırçalanırken, tıraş olurken musluğun kapalı tutulmasına azami özen gösterilmeli.

Çamaşır ve bulaşık makineleri dolu ya da doluya yakın çalıştırılarak da önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir.

Klozetler su tasarrufu açısından çift su hazneli olarak tasarlanmalı.

Yağmur suyu klozete

Yerleşim yerlerinde yağmur sularından ve gri su kullanımından istifade edilmemektedir. Yeşil alanlar içme suyu ile sulanmaktadır. Yeşil alanların sulanması için, evlerin çatılarından ve satıhtan gelen yağış suları sarnıçlarda toplanarak kullanıma sunulmalı. Yeni yapılacak binaların mimari projelerinde, özellikle villa ve/veya az katlı bahçeli konutların çatı ve teraslarına düşecek yağmur sularını dairelerin tuvalet sifonlarına aktaracak biriktirme tankları tasarlanmalı. Bu tankların imalatından sonra konutlarda şebeke (içme-kullanma) suyundan tasarrufa gidilebilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Sezer Dermenci kimdir kaç yaşında Sezer Dermenci ne iş yapıyor?
Sezer Dermenci kimdir kaç yaşında Sezer Dermenci ne iş yapıyor?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Almanya'da geçim nasıl? 4 kişilik ailenin aylık giderlerini yazan Cem Küçük'ün hesabı gündem oldu
Almanya'da geçim nasıl? 4 kişilik ailenin aylık giderlerini yazan Cem Küçük'ün hesabı gündem oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki
Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı
Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı
Çocuklar için Omicron uyarısı! Aileler buna dikkat!
Çocuklar için Omicron uyarısı! Aileler buna dikkat!
Fatih Altaylı isyan etti! Habertürk'ün yöneticisi değilim ki Muharrem Sarıkaya'yı kovayım!
Fatih Altaylı isyan etti! Habertürk'ün yöneticisi değilim ki Muharrem Sarıkaya'yı kovayım!
Bursa'da yaşlı adam uykudaki karısını vurarak öldürdü
Bursa'da yaşlı adam uykudaki karısını vurarak öldürdü
Müzeyyen Altınmeşe kaç yaşında İzzet Altınmeşe eşi kimdir?
Müzeyyen Altınmeşe kaç yaşında İzzet Altınmeşe eşi kimdir?
İzzet Altınmeşe nereli kaç yaşında eşi Müzeyyen Altınmeşe kimdir?
İzzet Altınmeşe nereli kaç yaşında eşi Müzeyyen Altınmeşe kimdir?