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Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride giren otomobil ile kendi şeridinde ilerleyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesin'de dün akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeyken ters istikamete giren 34 LT 3842 plakalı Fiat marka otomobil, karşı şeritten gelen 34 EER 670 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 34 EER 670 plakalı araçta bulunan Hayri Özdemir, Filiz Çiftçi, Bayram Çiftçi ve Emirhan Çiftçi yaralanırken araç içerisinde sıkışan sürücü Hayri Özdemir itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Kazayı yara almadan atlatan 34 LT 3842 plakalı otomobil sürücüsü Yaşar Erciyas polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada yaralanan Hayri Özdemir, Filiz Çiftçi, Bayram Çiftçi ve Emirhan Çiftçi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle cadde gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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