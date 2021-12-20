Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında

Ankara'da lastik tamirciliği yapan ve bir dönem ilgilendiği güreş sporunu tutku haline getiren 36 yaşındaki Seyit Ahmet Günay, mesaiden arta kalan zamanında genç yeteneklere gönüllü olarak antrenörlük yapıyor.

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Çubuk ilçesinde yaşayan Seyit Ahmet Günay, askerden geldikten sonra lastik tamircisinin yanında çırak olarak işe başladı.

Daha sonra ustalık belgesini alan Günay, Çubuk Oto Sanayi Sitesi'nde kendi iş yerini açtı.

Çocukluk döneminde dayıları tarafından güreşe yönlendirilen Günay, ilkokulda güreş turnuvalarına katıldı.

Katıldığı turnuvalarda dereceler elde eden Günay, çok istediği halde imkansızlıklar nedeniyle güreşe devam edemedi.

Aradan geçen sürede tutkusundan vazgeçmeyen Günay'ın yolu 20 yaşında yeniden güreşle kesişti.

Kendini güreşte geliştiren Günay, bir süre sonra antrenörünün hayatını kaybetmesiyle bayrağı devraldı.

Günay, lastik tamirinden arta kalan zamanda yaklaşık bir yıldır Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünde güreş yapmak isteyenlere gönüllü eğitim veriyor.

İşe geldiğinde lastiklerle ısınma hareketi yapan ve güreşi gündelik hayatının bir parçası haline getiren Günay, sanayideki yorgunluğunu akşamları çocuklarını da alarak gittiği spor salonunda antrenörlük yaparak atıyor.

"Hayatım boyunca güreş sevgisi bende hep kaldı"

Seyit Ahmet Günay, AA muhabirine, güreş sporuna gönül verdiğini söyledi.

Çocukluk yıllarında yöneldiği güreşe çeşitli sebeplerle devam edemediğini dile getiren Günay, "Hayatım boyunca güreş sevgisi bende hep kaldı. 2005'te rahmetli Seyit Özdemir hocamla tanıştım. O bendeki güreş sevgisini görünce güreşe devam etmemi istedi. Onun sayesinde güreşe başladım ve o günden bu yana güreş yapmaya devam ediyorum. O vefat edince ilçede güreşi devam ettirecek kimse kalmadı. Ben de bayrağı devralarak antrenörlük belgemi alıp çocuklara gönüllü olarak kurs vermeye başladım." diye konuştu.

Günay, eğitimlere ilk etapta 15 çocukla başladığını, zamanla bu sayının 50'ye çıktığını belirterek, "İnşallah bu sayı giderek yükselecek. Tek amacım; çocuklara güreşi sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak. Ben güreşi çok seviyorum, gençlere de sevdirmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kendi çocuklarının da güreşe devam ettiğini anlatan Günay, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ve kulüp başkanı Ahmet Koçyiğit'e teşekkür etti.

Oğul Abdullah Günay, babasının desteğiyle güreş sporunda kendisini geliştirmek istediğini kaydetti.

Koçyiğit: Milli takıma çok sayıda sporcu yetişeceğine inanıyorum

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, Seyit Ahmet Günay'ın özveriyle çalıştığına değinerek, "Hocamız gündüz sanayide, akşam salonda. Onun bu gayretiyle ilçemizden milli takıma çok sayıda sporcu yetişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Naz Yeniçer ise "Dangal" filmini izledikten sonra güreşe başlamak istediğini anlatarak, "Sağ olsun hocamız bizim için elinden geleni yapıyor. Biz de onu örnek alarak hayalimizin peşinden koşacağız. Hedefim milli takıma girmek." şeklinde konuştu.