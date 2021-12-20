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Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir izleyen yuh dedi Muharrem Sarıkaya kimdir?

Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir izleyen yuh dedi Muharrem Sarıkaya kimdir?

Haberturk yazarı Muharrem Sarıkaya ses teknikerine attığı tokat ile tepki çekti günün konusu oldu. Fatma Şahin ile birlikte bir söyleşi yapan Muharrem Sarıkaya arızayı gidermek için yanına gelen Ahmet Demir'e tokat attı. Bu olayın ardından Muharrem Sarıkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak edildi.

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Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikeri Ahmet Demir'e attığı tokat ile günün konusu oldu, eleştirilerin hedefi oldu.  Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın, o anlarda ses teknikerine tokat attığı görüntüler sosyal medyaya düştü. Bu olayın ardından Muharrem Sarıkaya merak konusu oldu. Peki Muharrem Sarıkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 

Görüntülerde, Fatma Şahin ile konuşan Muharrem Sarıkaya'nın işini yapmaya çalışan ses teknikerine dönerek bir anda tokat attığı görülüyor.

Muharrem Sarıkaya kimdir:

1961 yılının Ocak ayında aslen Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğmuştur. Fitnat Sarıkaya ve İbrahim Sarıkaya çiftinin çocuklarıdır. Mehtap Sarıkaya ile evli ve bu evliliğinden Can Sarıkaya isminde bir oğlu vardır.

1982 yılında Gazi Üniversitesi İİBF işletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1979 senesinde Ankara’da bulunan Barış Gazetesi bünyesinde gazeteciliğe başlamış bir dönem Ekspres Gazetesi’nde çalışmıştır. ÇGD Ödülü’ne layık görülen Muharrem Sarıkaya, İngilizce bilmektedir.

Uzun seneler, Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi olarak çalışmış daha sonra, Sabah Gazetesi’ne transfer olmuş ve 5 Nisan 2009 tarihine kadar yine Ankara Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Çiğdem Toker‘in 18 Haziran 2009 tarihinde istifa etmesinin ardından Haber Gazetesi, Habertürk TV VE haberturk.com’un Ankara Temsilciliği görevini üstlenmiştir. 2012 yılında bu görevinden ayrılmış, yazar ve yorumcu olarak Habertürk bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Öğretim görevlisi olduğu dönemde Ankara bulunan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde, Medya ve Uluslararası İlişkiler dersi veren Sarıkaya, 1 Nisan 2020 tarihinde Ciner Medya Ankara Temsilcisi olmuştur. Aynı zamanda Habertürk Ankara Temsilcisi olarak çalışmalarına devam etmiştir.

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