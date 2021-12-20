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Ünlü iş insanına şantaj şoku! Para vermezsen eşine göndereceğim

Ünlü iş insanına şantaj şoku! Para vermezsen eşine göndereceğim

Gayrimenkul işiyle uğraşan ünlü iş insanı sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadınla cinsel içerikli konuşmalar yaptı. Ardından görüşmeyi kesen iş insanı, "Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim" şeklindeki şantaja maruz kaldı. Olayın şokuyla kendisine gönderilen banka hesabına para yatıran iş insanı, şantajın ardı arkası kesilmeyince karakola koştu.

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Ünlü iş insanı 14 Ağustos günü sosyal medya hesabından bir kullanıcı ile tanıştı. Neşe E. isimli kadınla bir süre sosyal medya üzerinden görüşen iş insanı, genç kadınla telefon üzerinden görüşmeye başladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre günler süren ikili arasındaki mesajlaşmalar, yerini cinsel içerikli konuşmalara bıraktı. İddiaya göre, konuşmalar sonrası iş insanı kadından rahatsız oldu ve numarasını engelledi. Fakat Neşe, iş insanını peşini bırakmayarak başka telefon numaralarından aramaya devam etti.

Şantaja devam etti

Genç kadın yine iddiaya göre aramalarında, 'Bana eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim, ailenle de paylaşacağım' diyerek tehditler savurdu. Şantaja boyun eğen iş insan, kendisine gönderilen Iban bilgilerine önce 10 bin lira gönderdi. Olayın şokunu üzerinden atamayan iş insanı banka hesabına, 3,5 bin lira daha gönderdi.

Şikayetçi oldu

Şantajın devam etmesi ardından karakola başvuran ünlü isim, kendinden şantaj yoluyla para isteyen şahısın cezalandırılasını istedi. İş insanını arayan telefon numaralarının yurtdışı numarası olduğu tespit edilirken, özel bir bankaya ait oaln hesap bilgilerinin ise Neşe ismine kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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