Fatma Şahin kimdir aslen nereli kaç yaşında Fatma Şahin biyogragisi

Türk siyasetinin sevilen kasın siyasetçilerinden biri olan Fatma Şahin aslen Gazianteplidir. 1966 yılında doğan Fatma Şahin Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Uzun yıllardır siyasetin içinde olan Fatma Şahin İzzet Şahin ile evlidir. Fatma Şahin'in Merve ve Yuşa Şahin adında 2 çocuğu vardır.

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Sevilen kadın siyasetçi Fatma Şahin aslen Gazianteplidir ve 1966 yılında doğmuştur. 3 kardeş olan Fatma Şahin ailenin en büyük çocuğudur. 2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olan, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilen Fatma Şahin halen görevinin başındadır. İzzet Şahin ile evli olan Fatma Şahin'in 2 çocuğu vardır.

Fatma Şahin kimdir: Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 Gaziantep doğumludur. Babası Mustafa Kıymık, annesi Perihan Kıymık’tır. 2 kız 1 erkek kardeşin en büyüğüdür. İlköğrenimini İstiklal İlkokulunda, lise öğrenimini Kız Lisesinde tamamladıktan sonra.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi’nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Okul bittikten hemen sonra özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

Fatma Şahin ve eşi İzzet Şahin

Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, 2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir.

Fatma Şahin'in Merve ve Yuşa Şahin adında 2 çocuğu vardır.

Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon’unda görev yapmıştır.

Fatma Şahin, 6 Temmuz 2011’de açıklanan 61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev almıştır. Yürüttüğü bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 54,7 lik oy oranıyla seçilerek, Türkiye’nin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olarak göreve başlamıştır.