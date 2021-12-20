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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Instagram'da paylaştı: Kim demiş buzdolabı yüzemez

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Instagram'da paylaştı: Kim demiş buzdolabı yüzemez

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında dereye atılan buzdolabının görüntüsü, "Kim demiş buzdolabı yüzemez?" notuyla paylaşıldı.

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İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde dereye atılan buzdolabının görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi İnstagram hesabından, "Kim demiş buzdolabı yüzemez? Günün sorusu: Atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" notuyla paylaşıldı.

Vatandaşlar ise paylaşımın altına yorum yazarak, çevreye zarar verilmesine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcı ise "Aklıma Gardırop Fuat geldi" yorumunda bulundu.

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