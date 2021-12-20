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6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı! 5'inde yan etki görülmedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı! 5'inde yan etki görülmedi

 FRANSA'nın Le Mans kentinde, bir aşı merkezinde 5-11 yaşlarındaki 6 çocuğa yanlışlıkla fazla doz ve farklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

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Pays de la Loire Bölgesel Sağlık Ajansı ve Sarthe Valiliğinden yapılan açıklamada, Le Mans kentinde, 18 Aralık Cumartesi günü, aşı merkezinde 6 çocuğa, olması gerekenden farklı ve fazla dozda aşı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5-11 yaşlarındaki çocuklara normalde 10 miligramlık Pfizer pediatrik, 12 yaşından itibaren ise 30 miligram Pfizer Comirnaty aşıları uygulandığı ancak söz konusu 6 çocuğa 20 miligram Pfizer Comirnaty yapıldığı aktarıldı.

Yan etki görüldü

Yanlışlığın fark edilmesinin ardından çocukların ailelerine ateş ve ağrı gibi olası yan etkiler ve takip önlemleri konusunda bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar çocukların 5'inde henüz yan etki görülmediği, 1 çocuğun ise yorgunluk ve ağrı yaşadığı ifade edildi.

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