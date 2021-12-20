Asgari ücrete zam gerçekte yüzde 50 değil yüzde 36!

CHP"li Erdoğan Toprak geçtiğimiz hafta yüzde 50 olarak açıklanan 2022 asgari ücret zammının gerçekte yüzde 36 olduğunu söyleyerek detayları açıkladı.

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CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, asgari ücretten vergi alınmamasını öngören yasa teklifine ilişkin; “İktidar, asgari ücrette yüzde 50 artışla övünürken TBMM’ye getirilen torba yasa teklifi, artışın gerçekte yüzde 36 düzeyinde olduğunu açığa çıkarttı” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Toprak, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan "Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin detaylarına ilişkin açıklamalar yaptı. Toprak’ın raporundan öne çıkanlar şöyle:

“İşbirlikçiler ithamıyla baskılamak istiyor”

"İktidar ittifakı; ağırlaşan ekonomik tabloda çözüm üretmek yerine yeni suçlu arayışına girerken, dış politikada da tavizlerle zafiyetler sergiliyor. İş dünyasından yükselen uyarıları ‘işbirlikçiler’ ithamıyla baskılamak istiyor. Ülkenin içine düşürüldüğü sıkıntılı durumu fırsat olarak gören bazı ülkelerin taleplerine boyun eğiyor. İçeride sesini yükseltenlere ‘şahin’ kesilen iktidar ittifakı, dışarıda mazlum ve avuç açan konumunda

"İş bilmezliği ortaya koydu"

İktidar, asgari ücrette yüzde 50 artışla övünürken TBMM’ye getirilen torba yasa teklifi, artışın gerçekte yüzde 36 düzeyinde olduğunu açığa çıkarttı. Tüm ücretli çalışanlara uygulanan Asgari Geçim İndirimi’nde, asgari ücretliler dışarıda tutulurken, asgari ücretin üzerindeki maaşlarda, gelirin asgari ücret tutarına kadar olan kısmının vergiden muaf olacağı sözü tutulmadı. İktidar, anayasaya aykırı bu yasa teklifiyle iş bilmezliğini ve liyakatsizliğini ortaya koydu.

“Türkiye ucuzluk pazarı haline geldi”

TÜİK ve Eurostat’ın Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) rakamları, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin ucuzluk pazarı haline geldiğini, halkın satın alma gücünün AB ülkeleri ortalamasının çok altında kaldığını gösterdi. 1990’larda yokluk içindeki Bulgar, Romen vatandaşlarının şimdi Türk mallarını ucuza almak için Edirne’ye hücum etmeleri yoksullaşmanın kanıtıdır.

“Bu model bir günde iki kez işlemlerin durmasına yol açtı”

Çin Modeli olarak açıklanan ancak tutmayacağı anlaşılınca Nas-Sabır-Şükür ile din modeline dönüşen ekonomik kaos programının adı, Türkiye Ekonomik Modeli olarak değiştirildi. Geçen hafta bu model, borsada bir günde iki kez işlemlerin durmasına yol açtı. İhracatçılar dövizini bozdurmuyor. Bankaların sermaye yeterlilikleri negatife gidiyor. Şirketlerin işletme sermayesi eridi. Türkiye ekonomisi hızla ‘hiper enflasyon ve ani duraklama’ noktasına ilerliyor.