Büyük müjde maaşlar düşmeyecek! Asgari ücretin üzerinde vergi ve AGİ devam edecek
Asgari ücretten verginin kalkması sonrası gelir vergisi kanununda değişiklik için düğmeye basıldı. Hazırlanan yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Komisyonda görüşülecek olan tasarıda bir değişiklik olmadığı takdirde asgari ücretliler için gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılıyor. Bunun üzerinde ücret alanlar için ise vergi devam ederken AGİ de ödenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarihi asgari ücret zammı sonrasında vergisiz asgari ücret için düğmeye basıldı. Hazırlanan yasa tasarısı TBMM'ye sunulurken çalışanlar için AGİ müjdesi de çıktı. Faruk Erdem önemli detaylar aktardı:
Tasarının komisyonda görüşülmesi sonucunda son şekli yasalaşacak. Tasarıda bir değişiklik olmadığı takdirde asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için vergi ve AGİ uygulaması devam edecek. Söz konusu tasarı başka konulardaki değişikliklerle birlikte 13 maddeden oluşuyor.
Tasarının 2, 3 ve 4, maddeleri yeni asgari ücretle ilgili hükümleri içeriyor. İkinci maddenin gerekçesinde, "yapılan düzenleme ile hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabından ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir.
Böylece asgari ücretli çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır" deniliyor. Böylece vergi alınmaması durumunun sadece asgari ücretli çalışanları kapsadığı belirtilmiş oluyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için ise gelir vergisi ve damga vergisi devam edecek. Bu durumda asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması da sürecek.