Doğan Cüceloğlu'nun ömrü yetmedi oğlu kitabı tamamladı: Bir Savaşçı'dan Dersler

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden sevilen psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun oğlu Timur Cüceloğlu babasıyla çocukluğundan bu yana yaptığı yürüyüşlerini içeren hatıra kitabı yazdı.

Abone ol

ABD'de yaşayan Timur Cüceloğlu, 16 Şubat'ta hayatını kaybeden babası psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile yaptığı doğa yürüyüşlerini anlatan bir hatıra kitabı yazdı.

California'nın San Francisco şehrinde yaşayan Cüceloğlu, babası hakkında yazdığı kitabı ile ilgili olarak AA’ya konuştu.

Cüceloğlu, “Bir Savaşçı’dan Dersler” kitabını “Oğlunun gözünden babasını anlatan önemli bir eser” olarak nitelendirdi.

Bir yıla yaklaşmasına rağmen babasının ölümüne hala alışamadıklarını belirten Cüceloğlu, “Bize hala gerçekmiş gibi gelmiyor. Çok zor. Bu süre zarfında keder, ıstırap ve şefkat hakkında çok şey öğrendim.” diye konuştu.

"Baba, beraber bir kitap yazalım"

Kitap fikrinin ilk kez, babasının 2019 Ağustos'ta küçük bir kalp krizi geçirmesinin ardından aralık ayında Türkiye’ye yaptığı ziyarette ortaya çıktığını anlatan Cüceloğlu, şöyle devam etti:

“O zaman ben dedim, ‘Baba, beraber bir kitap yazalım. Belki okurların, senin çok tanınmadığın dönemlerdeki, ABD’deki büyüme yıllarım sırasında yaptığımız harika konuşmaları, doğa gezilerimizdeki bu güçlü hikâyeleri bilmek isterler.' Böylelikle ABD’deki zamanımızı anlatan bir kitap yazma fikri ortaya çıktı. Ben kendi hatıralarımı 7-8 bölüm yazacaktım, babam da o zamanlar, bu geziler hakkında bir baba ve psikolog olarak ne düşünüyor, bu açıdan kendi hatıralarını ve cevaplarını yazacaktı. Böylece 2020’de bu kitaba başladım.”

Cüceloğlu, 2020 sonuna doğru kendi hatıralarını tamamladığını ancak babasının yazdıklarını okuyup kendi anıları ve düşünceleri ile karşılık vermeye ömrünün yetmediğini, babasının kaybıyla birlikte onun yazacağı bölümleri de kendi perspektifinden bu yıl tamamladığını kaydetti.

"'Savaşçı' benim için çok özel bir kavram”

Kitabına niye “Bir Savaşçı’dan Dersler” adını verdiği konusunda da Cüceloğlu, şunları söyledi:

“Babamın 21 kitabı var. Çok ünlü bir kitabının ismi ‘Savaşçı.’ Babamın fikrine göre bir savaşçı, bir anne gibi, baba gibi, hayatta aslında zorlukları daha da büyümek için bir fırsat olarak görme felsefesinde olmalı. Genç bir çocukken babam, zaman zaman bana bu ‘savaşçı’ perspektifinden bahsetti. Bir yetişkinin, babanın, kadının, annenin bir ‘savaşçı’ bakışına sahip olabileceğini, aynı zamanda mücadeleyi, zorlukları problem olarak değil gelişmeye giden bir yol olarak görebileceğini anlattı. Bu benim için çok özel bir kavram.”

Cüceloğlu, kitabının ilk bölümünde St. Helens Dağı’na birlikte yaptıkları bir geziyi anlattığını kaydederek, “St. Helens Dağı o zamanlar yeni aktif hale gelmişti, patlamada büyük bir alan yerle bir olmuştu. O geziden kalan çok güçlü anım, babamın o alanları göstererek, ağaçların tekrar yeşermeye başladığını, hayatın her şeye rağmen devam ettiğini anlatmasıydı.” dedi.

Babası ile aile olarak çok zorluklar içinden geçtiklerini aktaran Cüceloğlu, şöyle devam etti:

“Babam öldükten sonra, St. Helens Dağı'na ve o patlamaya baktım, bu, ailemin ne kadar harap olduğuna dair iyi bir metafordu ve bu patlama gerçekten çok zordu ve hala hayatın iyi olacağına, yeni büyümeler olacağına ve bu patlamadan sonra yeni bir hayat kurulacağına inancım tamdı. Dolayısıyla, ilk bölümdeki St. Helens Dağı gezisinin benim için çok özel bir anlamı var.”

“Bu kitap Doğan hoca hakkında yeni bir perspektif getirecek”

Cüceloğlu, kitabın internet üzerinden satışlarının başladığını ve bu haftadan itibaren de raflarda yerini alacağını belirterek, “Şunu diyebilirim ki, benim için bu, babamın okuyucularına verebileceğim en değerli hediye.” şeklinde konuştu.

Babasının yazdıklarını okuyamadan hayata veda etmesinin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Cüceloğlu, ancak öte yandan onun yazdıklarını okumak için kitabın bitmesini beklemesinin de kendisine duyduğu güven ve saygı olarak gördüğünü düşündüğünü aktardı.

Cüceloğlu, “Bu kitap Doğan hoca hakkında yeni bir perspektif getirecek. Oğlundan yeni bir bakış açısıyla onu daha fazla sevdirecek bir kitap olacağını umuyorum.” dedi.

Babasının birçok defa kendisine doğadan ve ağaçların öneminden bahsettiğini dile getiren Cüceloğlu, kitaptan elde edilecek gelirden Mersin’de ve Sivas’ta, 20 bin civarında ağaç dikilerek hatıra ormanı oluşturulması için TEMA Vakfı’na bağış yapılmasının planlandığı bilgisini de paylaştı.

Cüceloğlu ayrıca, kitaba bazı eklemeler yaparak önümüzdeki yıl İngilizce basmayı da planladığını, bunun dışında babasının ölüm yıl dönümünde yayımlanmak üzere yaklaşık 80 kişi ile hatıralarını içeren başka bir kitap üzerinde de aile üyelerinin çalıştıklarını bildirdi.

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'ta, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuş, başlatılan soruşturma üzerine İstanbul Adlı Tip Kurumunca yapılan incelemede aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Mersin'in Silifke ilçesinde doğan ve 83 yaşında hayata vedan eden Cüceloğlu, ardında onlarca kitap ile sayısız makale, konferans, seminer ve televizyon programı bırakmıştı.