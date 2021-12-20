Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz ve TÜSİAD tepkisi: Akli melekeleri yerinde mi endişelerim var

TÜSİAD'a açıklama yapması çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası tepki gösterdi: "Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış aslında, akli melekeleri yerinde mi orada ciddi endişelerim var" dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

İki lideri görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Sorunları çözecek olan siyasi partilerdir. Sayın Genel Başkanım ve arkadaşlarıyla ekonomiyi, sosyal yapıyı, gelişmeleri, dış politikayı masaya yatırdık ve görüştük. Kendilerine ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bu konuda da görüş birliği içerisindeyiz" dedi.

Uysal ise, "Nasılsınız demekten bile imtina ettiğimiz günleri yaşıyoruz. Derin bir sistematik çöküşün içerisindeyiz. Saray sultanlar gözlerini, kulaklarını kapatsalar da milyonlarca insanımız büyük bedelleri hanesinde yaşıyor. Aleni yanlışlara bu süreç içinde suç ortağı yapılmış yapılar ve aktörler gizli hikmetler arasa da milletimizin gözü önünde hadiseler gerçekleşiyor. Bir büyük tarihin içinde gelip, pek çok sorunları aşmışız. Bugün aşabileceğimiz bütün sorunlara rağmen gücümüz var ama çok kısa sürede kaybettiklerimizi telafi edebilmek mümkün mü düşünüyoruz. Bugün maalesef cesaretleri cehaletlerinin önüne gelen bir kadronun, korkuları vicdanlarının önünde giden bir kadronun Türkiye'yi rehin aldıkları bir hezeyan içerisindeki tez diye millete yutturulmaya çalışan deneme yanılma metoduyla milyonların üzerinden kumar oynanıyor. Biz bu ülkenin büyüklüğüne denk bir siyasi programla bu süreçten çıkılabileceğine inancımız var. Bu süreç içerisinde sayın Kılıçdaroğlu'nun kurumsal olarak TBMM'nin ikinci büyük grubu olarak aldığı inisiyatif çok önemli. Bizler de Demokrat Parti olarak herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi inşa edebilmek, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi hep beraber ortaya çıkarabilmek için aklı, fikri, enerjimizi ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Adeta ülkede Gogol'ün Bir Delinin Hatıra Defteri romanından uyarlanmış bir tiyatro oynanıyor. Her günümüz sabah afakanlarla kalkıyoruz. Bu iktidarın iklim değişikliğinin ihtiyaç olduğu böyle bir dönemde iktidarını sürdürmesi milletimizin ödeyeceği bedelleri katmerlendireceğini görüyoruz. Önümüzde Türk Demokrasinin en büyük sınavı var. Bilerek ve istenerek sokağa dökülsün isteniyor. İnsanımızın sağ duyusu bu zamana kadar müsaade etmedi, etmeyecek." dedi.

Erdoğan'ın TÜSİAD açıklaması

Kılıçdaroğlu: Bu ülkede yaşayan, üretim yapan, çalışan herkesin konuşmaya hakkı var. Siz konuşmayın ben konuşacağım diyor sonra dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Demokrasinin D'sinden dahi haberi yok. Üretim yapan insanların en büyük dertleri önlerini görememek. Beyefendi sarayın dışını görmediği için dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri de izleyemiyor, bilmiyor. Kendisini aslında uyarıyorlar. 'Ekonomi biliminin gereğini yapın' diyorlar. Bu bile rahatsız ediyor. Devlet akılla, bilgiyle yönetilir. Ahlak vurgusu yapılıyor ona da karşı çıkıyor. Devleti yönetemiyorlar.

Uysal: Demokrasiyi ne kadar içselleştirdiklerini bu sözlerden anlayabiliyoruz. Ele geçirmek mantığıyla sadece devletin organları değil sivil organizasyonlar da bu süreç içerisinde bir psikolojik harekat unsuru olarak görüldü. Bu ülkede herkes konuşacak.

Nas tepkisi

Kılıçdaroğlu: Hangi faiz indi? Çiftçinin, esnafın, tüccarın, kredi kartı kullananların faizi indi mi? Hayır. Kimin faizi indi? Merkezi Bankası, bankalara kredi açarsa onun faizi indi. Vatandaşa yansıyan bir şey yok. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor. Bir avuç insana hizmet ediliyor. Faizin indiği falan yok, hayal aleminde yaşıyor bunlar. Soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi onda da ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette, görmüyor bunları. Kime iyilik yapıldı? Dolayısıyla yönetilmeyen bir ülkede bir saat sonra ne olacağı kimse bilmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benden başka bir şey beklemeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz düşüşleriyle ilgili eleştirilere cevap verdi. "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin" diye konuşan Erdoğan, finans piyasalarında sorunlar yaşanacağına yönelik iddialara da "Birkaç ay içinde daha güçlü bir Türkiye'nin önüne kapıların açıldığını göreceğiz" cevabını verdi.

'Beşli çete CHP'den randevu istedi' iddiası

Kılıçdaroğlu: Benim bilgim yok ama böyle bir talep belki olmuştur. Bize yansıyan bir talep yok.

Bakan Bilgin'in TÜİK açıklaması

Uysal: Sayın Bakan akademik birikimini inkar etmiş, üzüntü verici. Türkiye İlizyon Kurumu haline gelmiş TÜİK'in bu ölçümleri uzun süredir bir parti devletine dönüşmüş devletin bir kurumu haline gelmiştir. Kağıt üzerinde bir takım ölçüm metotları geliştiriyor. İnsanlarımız enflasyonu görüyor.

Kılıçdaroğlu: Eğer devlette liyakati bitirirseniz o devlette çürüme başlar. Çürümenin en büyük örneği de TÜİK'tir. Vatandaş alışveriş yapıyor, TÜİK'in yayımladığı rakamların ne kadar yanlış olduğunu zaten görüyor. Çürüme baştan başlayıp aşağı doğru gidiyor bunu değiştireceğiz.