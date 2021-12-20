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Savcının aracına çarpıp kavga etmenin bedeli çok ağır! 25 yıla kadar hapis cezası istendi

Savcının aracına çarpıp kavga etmenin bedeli çok ağır! 25 yıla kadar hapis cezası istendi

İSTANBUL Maltepe'de aracıyla seyir halindeki cumhuriyet savcısının otomobiline çarptıktan sonra çıkan tartışmada savcıyı darbederek, tehdit ve hakarette bulundukları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında 5 ayrı suçtan dava açıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı M.G'nin koruma kararı bulunan aracı ile 12 Aralık'ta Zümrütevler Mahallesi Pirsultan Abdal Caddesi üzerinde seyir halindeyken, sanıklar Suat Akkaya ve Çetin Akgün'ün içinde bulunduğu aracın hızlı bir şekilde gelip aynasına çarptığı anlatıldı.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı M.G'nin aracını yolun sağına çekerek durduğu aktarılan iddianamede, sanıkların otomobil içinde bekleyen müşteki M.G'nin yanına geldikleri, sanıklardan Suat Akkaya'nın "bana yol verecektin" dediği, M.G'nin de "hızlı gelen sensin, aracıma çarpan sensin" dediği kaydedildi.

İddianamede, yaşanan bu durumun ardından sanıklar Suat Akkaya ve Çetin Akgün'ün müşteki Cumhuriyet Savcısı M.G'yi darbettikleri, müştekiye ait araca da tekme atarak zarar verdikleri belirtildi.

'Vurmayın, ben Cumhuriyet savcısıyım'

Müşteki M.G'nin "vurmayın ben cumhuriyet savcısıyım, sakin olun" demesine rağmen sanıkların "kim olursan ol öldürürüz seni" diyerek tehditte bulunduğu öne sürülen iddianamede, küfür ederek saldırılarına devam eden sanıkların, müştekinin çıkmasına da izin vermedikleri aktarıldı.

İddianamede, Cumhuriyet Savcısı M.G'nin silahı olduğunu söylemesi üzerine sanıklardan birinin elini beline doğru götürüp aracın başından uzaklaştıkları, müşteki savcının da aracından bu şekilde inebildiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda meydana gelen kemik kırığının hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Suat Akkaya ve Çetin Akgün'ün "vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından ayrı ayrı 6 yıl 7 ay 15 günden, 25 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar ilerleyen günlerde Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.

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