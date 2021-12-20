BIST 2.116
DOLAR 17,54
EURO 19,79
ALTIN 1.014,45
HABER /  EKONOMİ

İslam Memiş'ten 'dolar ve altın çökecek' iddiası! Bu fiyattan alanlar içler acısı hale gelecek

İslam Memiş'ten 'dolar ve altın çökecek' iddiası! Bu fiyattan alanlar içler acısı hale gelecek

Altın ve dolar rekor üstüne rekor kırarken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi. Dolar ve altın için "bir anda çökecek" diyen İslam Memiş, bu fiyatlardan altın ve dolar alanların içler acısı hale geleceği uyarısı yaptı.

Abone ol

Altın bugün 17.50 TL'nin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırarken gram altın da 1000 liayı geçti. Altın ve oların daha da yükseleceğini düşünen yatırımcı altın ve dolar almaya devam ediyor. Ancak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcısına "bu fiyattan almayın, yanarsınız" uyarısı geldi...

Sabah saatlerinde “Hayırlı haftalar diyecektim ancak vazgeçtim. Haftada hayr yok. Güldürmüyorlar" paylaşımı yapan İslam Memiş daha sonra kişisel Twitter hesabından şu uyarıyı yaptı:

"Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!"

ÖNCEKİ HABERLER
Yabancı finans kuruluşları uyardı korkutan senaryo düşük faiz politikasından dönülmezse...
Yabancı finans kuruluşları uyardı korkutan senaryo düşük faiz politikasından dönülmezse...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
36 yıl hapisle aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki...
36 yıl hapisle aranıyordu! Öyle bir yerden çıktı ki...
NASA açıkladı: Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki kara delik sızdırıyor
NASA açıkladı: Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki kara delik sızdırıyor
Ankara'da koyunun peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde yeni gelişme
Ankara'da koyunun peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde yeni gelişme
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: İstanbul-Erivan seferleri başlıyor
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: İstanbul-Erivan seferleri başlıyor
Gelin adayını değiştirip yine dolandırdılar
Gelin adayını değiştirip yine dolandırdılar
Muharrem Sarıkaya İHA muhabirine tokat sonrası Habertürk görevinden istifa etti!
Muharrem Sarıkaya İHA muhabirine tokat sonrası Habertürk görevinden istifa etti!
Tekel bayisinden aldığı sahte içkiyi içti çığlık ata ata öldü! 25 liraya su şişesinde almış
Tekel bayisinden aldığı sahte içkiyi içti çığlık ata ata öldü! 25 liraya su şişesinde almış
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz ve TÜSİAD tepkisi: Akli melekeleri yerinde mi endişelerim var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz ve TÜSİAD tepkisi: Akli melekeleri yerinde mi endişelerim var