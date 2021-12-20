İslam Memiş'ten 'dolar ve altın çökecek' iddiası! Bu fiyattan alanlar içler acısı hale gelecek

Altın ve dolar rekor üstüne rekor kırarken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi. Dolar ve altın için "bir anda çökecek" diyen İslam Memiş, bu fiyatlardan altın ve dolar alanların içler acısı hale geleceği uyarısı yaptı.

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Altın bugün 17.50 TL'nin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırarken gram altın da 1000 liayı geçti. Altın ve oların daha da yükseleceğini düşünen yatırımcı altın ve dolar almaya devam ediyor. Ancak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcısına "bu fiyattan almayın, yanarsınız" uyarısı geldi...

Sabah saatlerinde “Hayırlı haftalar diyecektim ancak vazgeçtim. Haftada hayr yok. Güldürmüyorlar" paylaşımı yapan İslam Memiş daha sonra kişisel Twitter hesabından şu uyarıyı yaptı:

"Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!"