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Ünlü ekonomist Steve Hanke'den Erdoğan'ın enflasyon açıklamasına tepki: Rüya görüyor olmalı

Ünlü ekonomist Steve Hanke'den Erdoğan'ın enflasyon açıklamasına tepki: Rüya görüyor olmalı

ekonomist John Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Rüya görüyor olmalı" dedi. Hanke, Türkiye'de yıllık enflasyonu yüzde 137.76 olarak ölçtüğünü söyledi.

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Dünyaca ünlü ekonomist John Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke, sosyal medya paylaşımında Türkiye'deki gerçek enflasyonunu açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Rüya görüyor olmalı" yorumu yapan Hanke, "Türkiye'nin yıllık enflasyonunu yüzde 137,76" açıklamasını yaptı.

Twitter'dan Türkiye'deki gerçek enflasyon oranı için açıklama yapan Hanke, "Erdoğan, Türkiye'nin enflasyonunu yıllık yüzde 4'e düşürme sözü verdi. Rüya görüyor olmalı. Türkiye'nin yıllık enflasyonunu yüzde 137,76 olarak ölçüyorum" şeklindeki paylaşımı yaptı.

Erdoğan ne demişti? 

Hafta sonu 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın hakkını faize yedirmeyeceğini belirterek enflasyonla ilgili olarak şunları söylemişti: "Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar ama ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Niçin? Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, ta 4 puana kadar indirdik, yine indireceğiz, yine düşüreceğiz ama ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim."

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