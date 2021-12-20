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Ucu bucağı gözükmüyor! Edirne sınırında 35 kilometrelik kuyruk: 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor

İhlas Haber Ajansı
Ucu bucağı gözükmüyor! Edirne sınırında 35 kilometrelik kuyruk: 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor

BULGARİSTAN'ın Lesova Sınır Kapısı'ndaki personel yetersizliği nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan 35 kilometrelik tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Ucu bucağı gözükmüyor! Edirne sınırında 35 kilometrelik kuyruk: 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliğinde yılbaşının da yaklaşmasıyla Bulgar tarafı yoğunluğa cevap veremiyor. 

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Ucu bucağı gözükmüyor! Edirne sınırında 35 kilometrelik kuyruk: 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor

Geçtiğimiz günlere göre yoğunluğun neredeyse iki kat artmasıyla Türkiye tarafında 35 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

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Ucu bucağı gözükmüyor! Edirne sınırında 35 kilometrelik kuyruk: 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor

 Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 35 kilometrelik kuyruk oluşturarak bekleyişlerini sürdürüyor. 

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Ucu bucağı gözükmüyor! Edirne sınırında 35 kilometrelik kuyruk: 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor

Yaklaşık bin 500 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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