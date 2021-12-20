Ucu bucağı gözükmüyor! Edirne sınırında 35 kilometrelik kuyruk: 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor
BULGARİSTAN'ın Lesova Sınır Kapısı'ndaki personel yetersizliği nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan 35 kilometrelik tır kuyruğu havadan görüntülendi.
Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliğinde yılbaşının da yaklaşmasıyla Bulgar tarafı yoğunluğa cevap veremiyor.
Geçtiğimiz günlere göre yoğunluğun neredeyse iki kat artmasıyla Türkiye tarafında 35 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 35 kilometrelik kuyruk oluşturarak bekleyişlerini sürdürüyor.
Yaklaşık bin 500 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.