Kar tatili uzatıldı! Yeni açıklama geldi

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı bildirildi.

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Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​