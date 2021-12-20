Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ekonomi toplantısı! İki isimle özel görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ekonomi ile ilgili kritik bir toplantı düzenlediği öğrenildi. Kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin'le ile toplantı yapacak.Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

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Asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletilmesi ve asgari geçim indirimi ile ilgili detaylar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile üçlü zirvede ele alınacak.

Görüşmenin 2022 yılı için 4250 olarak açıklanan asgari ücrete eklenip eklenmeyeceği tartışma yaratan asgari geçim indirimi ile ilgili olduğu öğrenildi. Asgari ücretten AGİ uygulamasının kalktığı ancak asgari ücretin üzerinde maaş alanlara verilebileceği açıklaması kafaları karıştırmıştı. Ayrıca iş çevrelerinde çalışan maaşlarının asgari ücret kadar olan kısma vergi verilmemesi bekleniyordu.

Vergi muafiyeti tartışması Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören torba kanun teklifinde işverenleri şok eden bir detay ortaya çıktı. Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasının aksine, teklifte asgari ücretin üzerinde elde edenlerin maaşlarından asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmayacağına ilişkin hüküm yer almadı. Birçok işveren, asgari ücretteki yüzde 50 artışa karşın, diğer çalışanlar için vergi avantajı getirileceği için artış oranına destek vermişti.

Kabine toplantısının ana gündemi memur zamları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Ağırlık gündemin ekonomi olacağı belirtilen Kabine Toplantısı'nın gündeminin bir diğer önemli başlığı ise memur ve emekliye yapılacak yılbaşı zamları.

Fiyatlardaki artış için atılacak adımlar...

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'e kadar geriletti. Ancak döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Ayın başından bu yan döviz kurlarına Merkez Bankası'ndan 5. müdahale geldi. Bu müdahalenin ardından kurlardaki stabilliğin sağlanması ve fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alınacak.