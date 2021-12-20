20 Aralık gram altın 1000 lira oldu! Yükseliş sürüyor çeyrek altın 1700 lirayı aştı
Altın fiyatları sabah saatlerinde dolar/TL'deki yeni zirvenin etkisiyle rekor kırdı. Gram altının fiyatı 1000 TL'yi aştı. Çeyrek altın 1700 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcının ise kafası karışık... Ne yapmalı altın almalı mı satmalı mı? İşte piyasalarda son durum...
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yeni rekorla başladı. Döviz kurlarındaki fiyatlama altın fiyatlarına da yansıdı. Bu gelişmelerin ardından Kapalıçarşı’da altın fiyatları sabah saatlerinde 1010 TL’yi gördü.
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Sonrasında kısmen geri çekilerek 1000 TL altına geriledi. Gram altın 986 TL’den, çeyrek altın 1583 TL alış ve 1739 TL satış fiyatıyla işlem gördü.
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20 Aralık altın fiyatları
Gram:1.015,81
Çeyrek: 1.701,00
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Cumhuriyet: 6.752,00
Yarım:3.389,00
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