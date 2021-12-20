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Covid-19 kısıtlamaları yürürlüğe girdi! İrlanda'da restoran ve sinema salonları kapanıyor

Covid-19 kısıtlamaları yürürlüğe girdi! İrlanda'da restoran ve sinema salonları kapanıyor

İRLANDA’da yeni Covid-19 kısıtlamaları kapsamında restoranlar, barlar ve sinema salonları gibi kültürel etkinlik mekanları bugünden itibaren 20.00’de kapılarını kapatacak.

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İrlanda, hızla yayılan Omicron mutasyonuna karşı yeni tedbirler uygulamaya başladı. Ülkede alınan yeni kısıtlama kararlarına göre, bugünden itibaren restoran, bar, sinema ve tiyatro salonları gibi kültürel etkinliklerin gerçekleştiği mekanlar 20.00’de kapanacak. Kısıtlamalar, en az 30 Ocak’a kadar geçerli olacak. İrlanda Baş Medikal Yöneticisi Dr. Tony Holohon, tedbirlerin halk sağlığı için kritik önem arz ettiğini belirtti.

Kısıtlamaların sosyal teması ve virüs bulaşıcılığını “kesmeye yardımcı olacağını” da ifade eden Holohon, “Elbette Noel zamanı aileler ve arkadaşlar bizim için de önemli. Kutlamalarımızı mümkün olduğunca küçük gruplar halinde gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Noel zamanı birden çok grup ile buluşmamalıyız” dedi. Holohon ayrıca, halkın yeni kısıtlamalara uyum sağlamasının virüsün bulaşma etkisi üzerinde önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi. Holohon, hafta sonu yaptığı açıklamada da Omicron’un ülkedeki baskın Covid-19 mutasyonu olduğunu belirtmişti.

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