Davos bu yıl da iptal edildi

Omikron varyantındaki yükseliş Davos'u da vurdu. Sky, Omikron'daki yükseliş nedeniyle Davos toplantılarının iptal edildiğini duyurdu.

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Sky'ın haberine göre İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi.

Habere göre katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.

Avrupa'da Omikron önlemleri artıyor

Ülkeler vaka sayılarındaki artış ve Omikron varyantının hızlı yayılması nedeniyle Noel tatili öncesi çeşitli önlemleri yeniden devreye alıyor.

Hollanda'da Omikron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacağı duyuruldu. Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, 14 Ocak'a kadar tam kapanma uygulamasına geçileceğini söyledi.

Açıklanan önlemlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar kapatılacak.

Tüm kademedeki okullar 20 Aralık ila 9 Ocak 2022 arasında kapalı kalacak. Tam kapanma son bulana kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına izin verilmeyecek. Evlerde 13 yaşından itibaren en fazla 2 misafir kabul edilecek, dışarda ise en fazla 2 kişi bir arada bulunabilecek. Noel kutlamalarının yapıldığı 24, 25 ve 26 Aralık'ta ve yılbaşında hanelerde ve dışarda en fazla 4 misafire izin verilecek.

Almanya, İngiltere’den gelen yolculara 2 haftalık karantina uygulayacak ve ülkeye girişlerde negatif Kovid-19 testi isteyecek.

Benzer biçimde Fransa da İngiltere'den gelen yolculara getirdiği seyahat kısıtlamasını başlattı. Fransa'da ağustos ayında yürürlüğe giren Kovid-19 sağlık kartı uygulaması kapsamında, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.