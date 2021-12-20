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Turkcell Süper Kupa 5 Ocak’ta Katar’da oynanacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Turkcell Süper Kupa 5 Ocak’ta Katar’da oynanacak

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Süper Kupa finali bu sezon Katar’da oynanacak. 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı FT Antalyaspor ile bu kez Süper Kupa’da kozlarını paylaşacak.

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’ın Başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

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