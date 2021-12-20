'Dövizi geberteceğiz' dedi Türk lirasının gerçek değeri açıkladı! Şakkadanak Necmettin Batırel olay oldu

CNN Türk ekranlarında yaptığı 'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ sözleriyle olay olmuştu. Batırel bu kez de Türk lirasının gerçek değerini açıkladığı yazıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan

Türkiye gazetesi yazarı 'Ekonomist' Necmettin Batırel, 'Uçak kalkıyor yerinizi ayırtın!' başlıklı yazısında yine çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı. Batırel, Türk lirasının dolar karşısında gerçek değerinin 8,73 olduğunu iddia etti. Batırel, Kılıçdaroğlu'nun asgari ücreti yorumlarken boğazının düğümlendiğini öne sürdü.







"Ekonomi canlanacak, borçlar rahat ödenecek"

Asgari ücret zammını değerlendiren Batırel "Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlığını koydu, 6 milyon asgari ücretle çalışan vatandaşını enflasyona ezdirmedi. Maaşlarını net %50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükseltti. İşvereni de korudu, 450 liralık gelir ve damga vergisinden muaf tuttu. Aylık 2,7 milyar liralık bu tutar bütçeden karşılanacak. Dikkat edin yıllık TÜFE’nin 2,3 katı maaş artışı yapıldı. Ocak ayından itibaren piyasaya fazladan 8,5 milyar lira çıkacak. Ekonomi canlanacak, borçlar rahat ödenecek. Son 50 yılın en büyük maaş artışı işçi-işveren Türkiye’nin yüzünü güldürdü. Sadece asgari ücretlilere değil, SGK'lı çalışan yaklaşık 15 milyon kişiye pozitif etkisi olacak. Brüt asgari ücret kadar kısmından çalışanlardan gelir vergisi alınmayacak. Yani asgari ücretin iki katı da alsanız, üç katı da alsanız o kısmından gelir vergisi alınmayacak." dedi.



"Kılıçdaroğlu konuşamadı, yüzü çarpıldı"

"Kılıçdaroğlu asgari ücret artışını yorumlarken kelimeler boğazına düğümlendi, konuşamadı, yüzü çarpıldı!.." diyen Batırel "Asgari ücret 271 dolar olarak gerçekleşti diye burun kıvıranlar var. Tabii 16,00 TL’lik balon kura bölerseniz bu sonuç çıkar. Oysa 54,33’lük reel efektif döviz kuru üzerinden hesaplamanız lazım. Türk lirasının bugün olması gereken gerçek değeri 8,73 TL’dir. Bölün 4253 TL’ye 487 dolar çıkar..." ifadelerini kullandı.







"Kur balonu sönecek"

Sihirli formülle ilgili Batırel "Dolar işkencesinden de kurtulacağız. Sihirli formül, tüketim, üretim, yatırım, istihdam, ihracat. Merkez Bankası faizi son 4 ayda 500 puan aşağı çekerek %19’dan %14’e indirdi. “Sınırlı alan tamamlandı” dedi. Mesaj açık: Gidilecek alan var denilmediği için 2022’nin ilk çeyreğinde artık indirim yok. Turizmdeki gelişmelere, cari fazladaki artışa, enflasyonun seyrine, üretime, istihdam artışına bakılacak. Döviz gelirimiz ile giderimiz eşitlendiği anda kur balonu sönecek. Maliyet artışları ortadan kalkacak, taşlar yerine oturacak..." diye konuştu.



"Dövizi alınan tedbirlerle geberteceğiz"

Ekonominin mükemmel yönetildiğini öne süren Batırel "Allahınızı severseniz şu rakamlara bakın da Türkiye’nin nasıl mükemmel yönetildiğini görün. Bana enflasyon demeyin, o dünya sorunu bize mahsus değil. Ama stok yasasıyla onun da hakkından geleceğiz. Dövizi alınan tedbirlerle geberteceğiz!.. Türkiye uçacak, şimdiden yerinizi ayırtın yoksa açıkta kalırsınız..." dedi.