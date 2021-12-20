Sezai Aydın öldü mü hastalığı neydi Sezai Aydın ölüm nedeni nedir?

Birçok film, dizi ve sinema filminde rol alan seslendirme sanatçısı da olan Sezai Aydın hayatını kaybetti. Sezai Aydın'ın ölüm haberinin ardından hayatı merak konusu oldu. 69 yaşında olan Sezai Aydın'ın ölüm nedeni diyabet ve kalb yetmezliği olarak açıklandı. Eşi Fatma Çiğdem Aydın'ı da koronavirüsten kaybeden Sezai Aydın'ın Arda adında bir oğlu var. Peki Sezai Aydın kimdir, aslen nereli?

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Birçok film dizi ve tiyatro oyununda rol alan başarılı oyuncu Sezai Aydın 69 hayatını kaybetti. Ölümü ile başta sevenleri olmak üzere oyuncu arkadaşlarını da yasa boğan Sezai Aydın'ın ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı. Kasım ayında eşi Fatma Çiğdem Aydın'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Sezai Aydın'ın hayatı da merak konusu oldu. Arda Aydın adında bir oğlu olan Sezai Aydın aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.

Eşini de kaybetmişti: Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sezai Aydın kimdir: 15 Şubat 1952 doğumlu Sezai Aydın Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Aydın, bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlendi. Usta sanatçı yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürüttü.

Tiyatro Oyunları

Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008



Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003



Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık

Sinema filmleri

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000



Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Dizileri

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Çocukluk Günleri - 2009



Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009

Gece Gündüz - 2008

Sessiz Gemiler - 2007

Gizli Patron - 2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005



Beni Bekledinse - 2004

Serseri - 2003

Kınalı Kar - 2002

İç Güveyi Billy - 1999

Örümcek (dizi) - 1998



Kanal Yumuşak G - 1998

Yeni Bir Yıldız - 1997

Umut - 1997

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Kaynanalar - 1974



Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca

Seslendirmeleri

Peter Pan Kaptan Hook

Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)

Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri

Obelix (Hopdediks)



Sylvester Stallone

Ayı Yogi (çizgi film)

Robert de Niro

Al Pacino

Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)