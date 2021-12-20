Isparta'da okullar yarın tatil mi 21 Aralık Isparta Valiliği açıklaması

ISPARTA hava durumu için meteorolojinin tahminleri tuttu kar yağışı gece başladı. Etkisini arttıran kar yağışı hafta boyunca aralıklarla devam edecek. 5 günlük haritalı Isparta hava durumu tahminine göre sıcaklık -3 dereceye düşecek. Peki yarın 21 Aralık Salı günü Isparta'da okullar tatil olur mu, gözler Isparta Valiliği tatil açıklamasında

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ISPARTA hava durumu için meteorolojinin tahminleri tuttu ve kar yağışı gece saatlerinde başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı hafta boyunca devam edecek. haritalı 5 günlük hava durumu raporuna göre Isparta'da sıcaklık -3 dereceyi görecek. Peki Isparta'da yarın yani 21 Aralık Salı günü okullar tatil mi, tatil açıklaması için gözler Isparta Valiliği'nde...

Yurt genelinde hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklık düşüyor: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.