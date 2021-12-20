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Boris Johnson inkar etmişti fotoğrafı ortaya çıktı

Boris Johnson inkar etmişti fotoğrafı ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, ülkede tam kapanmanın uygulandığı Mayıs ayı ortasında karantina sırasında başbanlık konutunun bahçesinde eşi ve 17 personeliyle birlikte şarap içerken ve peynir yerken göründüğü bir fotoğrafı ortayı çıktı.

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The Guardian’ın bildirdiğine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina sırasında Downing Street bahçesinde eşi ve 17'ye kadar personeliyle birlikte şarap içip pizza yerken görüntülendi. Başbakanlık Ofisi (10 Numara) tarafından yapılan açıklamada, fotoğrafın bir çalışma toplantısını gösterdiği belirtildi.  

Yeni fotoğraf, 15 Mayıs 2020 Cuma günü binanın içinde ve dışında şarap, peynirli ve pizzalı bir sosyal etkinlik olduğunu 10 numaranın geçen hafta inkar etmesinin ardından The Guardian ile paylaşıldı. Johnson'ın sözcüsü ise Downing Street personelinin öğleden sonra ve akşam bahçede çalıştığını söyledi.

İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, olayı "İngiliz kamuoyunun yüzüne atılan bir tokat" olarak tanımladı.

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