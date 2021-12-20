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Asgari ücrette sevindiren flaş açıklama! Çok eleştirilen madde değişti

Asgari ücrette sevindiren flaş açıklama! Çok eleştirilen madde değişti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. AK Partili Mustafa Elitaş eleştirilen maddenin değiştiğini duyurdu. Asgari ücrette vergi muafiyetinde sadece asgari ücretlilerin kapsama alınıp diğer ücretlilerin kapsam dışı bırakılması tepki çekmişti.

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AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş "Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak" dedi. 

Elitaş "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yaptı. Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başlıkları:

En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar.

Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.

Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.

Tasarıdaki ilk hali tepki çekmişti

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören torba kanun teklifinde işverenleri şok eden bir detay ortaya çıkmıştı.

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasının aksine, teklifte asgari ücretin üzerinde elde edenlerin maaşlarından asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmayacağına ilişkin hüküm yer almamıştı. Birçok işveren, asgari ücretteki yüzde 50 artışa karşın, diğer çalışanlar için vergi avantajı getirileceği için artış oranına destek vermişti.

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