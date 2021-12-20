Tuzla'da istinat duvarı çöktü! İşçi altında kaldı

İSTANBUL Tuzla'da bir inşaatta çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçilerden biri çöken duvarın altında kaldı. Duvar altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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İSTANBUL Tuzla Orhanlı'da Organize Sanayi Serbest Bölge'de bulunan bir inşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü. İddiaya göre; 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, çökme nedeniyle oluşan göçüğe düşerek istinat duvarının altında kaldı.

Olayı fark eden diğer işçiler durumu hemen yetkilileri bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarı altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalara başladı.