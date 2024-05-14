Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, uzman isim 'o gün ucuz olduğunu bilmek gerekir' diyerek açıkladı
Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altındaki düşüş şaşırtmaya devam ediyor. Peki böyle mi devam edecek? Altın-satım konusunda da kafalar karışık.. İşte günün rakamları...
Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü 2 bin 423 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışın hemen üzerinde başlamasının ardından 2 bin 425 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 10 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 340 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.