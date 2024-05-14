Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, uzman isim 'o gün ucuz olduğunu bilmek gerekir' diyerek açıkladı

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 340 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.