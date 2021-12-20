BIST 2.056
DOLAR 17,94
EURO 20,28
ALTIN 1.037,59
HABER /  DÜNYA

Emekli ABD'li generaller tarih verip uyardı: Darbe yapılabilir

Emekli ABD'li generaller tarih verip uyardı: Darbe yapılabilir

ABD'nin Washington Post gazetesi ABD ordusunda görev yapmış üç emekli generalin 2024 yılında yapılacak seçimlerde olası darbe ve iç savaş uyarısı yapan yazısına yer verdi.

Abone ol

ABD'li emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, emekli Tümgeneral Antonio M. Taguba ve emekli Tuğgeneral Steven M. Anderson'un 6 Ocak 2021'de gerçekleşen kongre baskınının birinci yıl dönümüne haftalar kala birlikte Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda ABD ordusu içindeki partizanlaşmaya ve emir komuta zincirinin her geçen gün bozulduğuna işaret edilerek bu durumun 2024 seçimlerinin olası sonuçlarına göre askeri bir darbeyle sonuçlanabileceği uyarısında bulunuldu.

Üç emekli general, kongre baskınına katılanlar arasında gaziler ile hâlâ aktif görevde bulunan askerlerin rol aldığını ve 124 emekli askeri yetkilinin seçimlerden sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'un seçimin meşruiyetini sorgulayan tezlerine destek veren bir bildiriye imza attıklarını hatırlattı.

Emir komuta zincirinde bozulma

Oklahoma Ulusal Muhafızlar Komutanı Tuğgeneral Thomas Mancino'nun Beyaz Saray'ın askerlere aşı yapılmasına yönelik talimatına karşı, "Emri Başkan'dan (Joe Biden) değil (Cumhuriyetçi Partili) eyalet valisinden alırım" ifadelerini kullanması da emir komuta zincirinde yaşanan bozulmaya örnek gösterildi.

Üç emekli asker, 2024 yılında mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi Partiden Donald Trump veya ona benzer bir isim arasında başa baş geçecek tartışmalı bir seçimin ordu içinde bölünmeye, darbe girişimine ve sonrasında iç savaşa gidecek bir zincirleme reaksiyona sebep olabileceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
‘Minik Salonlar, Dev Sporcular’
‘Minik Salonlar, Dev Sporcular’
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Boris Johnson inkar etmişti fotoğrafı ortaya çıktı
Boris Johnson inkar etmişti fotoğrafı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk: 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğim
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk: 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğim
Tuzla'da istinat duvarı çöktü! İşçi altında kaldı
Tuzla'da istinat duvarı çöktü! İşçi altında kaldı
Asgari ücrette sevindiren flaş açıklama! Çok eleştirilen madde değişti
Asgari ücrette sevindiren flaş açıklama! Çok eleştirilen madde değişti
Uşak'ta yarın okullar tatil mi 21 Aralık kar tatili Uşak Valiliği duyurdu
Uşak'ta yarın okullar tatil mi 21 Aralık kar tatili Uşak Valiliği duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı masada memur ve emekli zammı var! Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı masada memur ve emekli zammı var! Erdoğan açıklayacak
Ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesinde rektör ve yardımcılarına hapis istendi
Ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesinde rektör ve yardımcılarına hapis istendi
Almanya'da dehşet anları! Tır ABD askeri araç konvoyuna daldı çok sayıda asker yaralandı
Almanya'da dehşet anları! Tır ABD askeri araç konvoyuna daldı çok sayıda asker yaralandı