Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomik model falan yok

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki 'nas ve dini gereklilik' söylemlerinin gerçek nedenlerini yansıtmadığını ifade ederek "Buyursun tüm faizleri sıfırlasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan’ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok. Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde…

Kimse sessiz kalmamalı

Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır. Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!"