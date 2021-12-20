KARADENİZ doğal gazı derin deniz operasyonu olarak en kısa sürede çıkarılan doğal gaz kaynağı olarak tarihe geçecek. Enerjiye yatırım kapsamında Tuz Gölü'ne 30 doğal gaz deposu daha inşa edilecek.

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AKDENİZ ve Karadeniz'de enerji aramasını kurduğu arama ve sondaj filoları ile hızlandıran Türkiye, ilk müjdeyi geçen yıl Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndan aldı.

İlkini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz rezervi peş peşe gelen müjdelerle 540 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gazın çıkarılması için kuyu açma, karaya taşınması için denize boru döşeme ve çıkarılacağı nokta olan Filyos'ta tesis kurma işlemleri de hızlandı.

Zirve yılı 2026

Bu çerçevede deniz hattında ilk boru kaynağının 2022 baharında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken 2023'de evlerde kullanıma sunulması beklenen Karadeniz doğal gazı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi:

"Dünyada birkaç açıdan rekor kıracak bir proje olacak. 2023 yılı itibari ile evlere dağıtımı gerçekleşecek olan doğal gazın derin deniz operasyonu olarak nitelendirilen operasyonlarda en kısa sürede çıkarılmış olan doğal gaz kaynağı olacak" bilgisini verdi.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi 2026'da ise üretimin en yüksek noktasına çıkacak. 540 milyar metreküplük doğal gazla 20 yıl boyunca Türkiye’deki hane halkının doğal gaz ihtiyacı karşılanacak."

Tuz Gölü'ne 30 yeni depo

Türkiye, enerji de depolama alt yapısına da önemli yatırımlar yapıyor. Tuz Gölü yakınlarında dünyanın en büyük doğal gaz deposunu inşa edilirken Kızılırmak nehrinden taşınan basınçlı sular ile Tuz Gölü'nde bulunan tesislerin altına bir Eyfel Kulesi (300 metre) sığacak şekilde depolar inşa edildi. Mevcutta bulunan 10 adet depoya 30 depo daha eklenecek.