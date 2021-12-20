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ABD'li üst düzey isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye takip edilmeli

ABD'li üst düzey isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye takip edilmeli

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) güvenilir danışmanı olarak bilinen emekli Yarbay Scott Crino, "Suriye, Libya ve Karabağ'daki başarıların altında Türkiye'nin üretim uzmanlığı yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi takip edilmesi gereken sağlam bir şablon" dedi.

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) güvenilir danışmanı olarak bilinen emekli Yarbay Scott Crino, Kuveyt'e yaptığı ziyarette soruları yanıtladı.

İHA ve SİHA'ların konvansiyonel çatışmalara etkisi üzerine konuşan Crino, "SİHA'ların Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki etkileri göz ardı edilemez. SİHA'lar daha gelişmiş silahlara karşı etkin bir rol üstlenerek savaşın seyrini değiştirebilecek bir teknolojiye sahip. Savaşların geleceği açısından İHA ve SİHA önemli bir konumda bulunuyor" dedi.

"Savaşın gidişatını değiştirdiler"

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği SİHA'lar hakkında konuşan Crino, "SİHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı. Ermeniler ilk başta kendilerinden emindi fakat Bayraktar TB2'ler Azerbaycanlılar tarafından kullanılmaya başlanınca havada hakimiyeti de kazanıp savaşın gidişatını değiştirdiler. Bayraktar TB2'ler Ermenistan'ın ağır zırhlılarını paramparça etti" ifadelerini kullandı.

Scott Crino, "İHA ve SİHA endüstrisinde caydırıcılık ve imalat açısından en gelişmiş ülkeler hangileridir?" sorusuna yanıt verdi.

Crino, yaptığı açıklamada, "Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lardan bahsetmiştim ama SİHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için tekrar değineceğim. Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'daki savaşlarda çok başarılıydılar. Tüm bunların sebebi uyarlanabilir savaş sistemleri oluşturmanın ötesinde Türkiye'nin üretim uzmanlığında yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi diğer ülkelerin takip etmesi gereken sağlam bir şablon" dedi.

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