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Bursa'da dev sahte içki operasyonu! Tüm şehirlere göndermişler

Bursa'da dev sahte içki operasyonu! Tüm şehirlere göndermişler

Bursa'da sahte içki satanlara dev operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki ve 269 litre dezenfektan ele geçirildi. 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda korkutucu bir detay da ortaya çıktı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapan yerleri tespit etti.

Sahte etiketlerle 81 ile kargo

5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, etil alkollerin üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan, adblue gibi ürün etiketleri yapıştırarak, 81 ile kargo ile gönderdikleri tespit edildi. Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya’da 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplam 24 şüphelilin gözaltına alındığı operasyonda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki, 5 bin adet içki yapımında kullanılan aroma, 51 adet alkollü içki yapımında kullanılan alkol kiti, 1 adet alkolmetre, 9 bin adet boş içki şişesi, 1 tabanca, 269 adet dezenfektan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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