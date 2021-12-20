Başkan Erdoğan'dan memura müjdeli haber! Enflasyon için flaş mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ekonomide alınan bir dizi yeni kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde devamlı olarak tartışılan faiz kararıyla ilgili de konuşarak, Bu faiz indirimiyle birlikte birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak birlikte yaşayacağız.' dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, “Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; kur hareketliliği, emekliye zam ve stokçuluğun konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye Afrika ortaklık zirvesini gerçekleştirdik. Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve bölgesel değerlendirmelerimizi yapma fırsatım oldu. Afrika ile ticaret hacmimizi 5,4 milyar dolardan, 11 ayda 30 milyar dolara çıkardık. Ticaretimizi önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşımaktır. Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum.

2022 yılı bütçesi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 yılı bütçesinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçemiz üzerine oturttuğumuz stratejik programlarla hedeflerimize katkı sağlayacaktır. Gelecek projeksiyonların odağını oluşturan 2053 vizyonunun ilk adımı olan Yeşil Kalkınma Projesi, çevreci yönleriyle öne çıkmaktadır. Faiz dışı açık, 38milyar lira olarak hesap edilmektedir. Yine bütçede tarımsal desteklere 26 milyar lira, yatırım harcamalarına 148 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bütçe hazırlık sürecinde emeği geçen kurumlarımız ile sürece katkı veren milletvekillerine teşekkür ediyorum.

2020 yılında herkes küçülürken biz %1,8 büyüdük

Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama %5,1 büyüme başarısı göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılında herkes küçülürken biz %1,8 büyüdük. Hükümetlerimiz döneminde nüfusun 65 milyondan 84 milyona çıkmasına rağmen istihdamımızı 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık. Eğitimde sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide ve tarımda tüm dünyada her alanda herkese dudak ısırtacak adımları attık.

Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine kadar nice engelleri aşarak ülkemizi bu seviyeye getirdik. Demokraside kalkınmada, güvenlikte diplomaside hak ettiği yere getirdiğimiz Türkiye'yi ekonomide de hak ettiği yere getirmeye kararlıyız.

Stokçulukla mücadele sürecek

Hükümet olarak bu çerçevede gereken adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatla milletimizin günlük hayatını zorlaştıranlarla kurumlarımız harekete geçmiştir. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 liraya çıkardık. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin de yükünü azalttık.

MEMURLARA MÜJDE Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Bir müjde de memurlarımıza; Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz.

"Hedefe ulaşacağız"

İyi niyetle yapılan her eleştiriyi saygıyla karşılıyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına yapılan hiçbir işe destek vermemiş olanların insanımızın derdiyle dertleniyor edasıyla yaptıkları riyakarlığın, bizim nezdimizde yeri yoktur. Yine MB'nin faiz indirimi kararıyla dövizdeki akıl dışı yükselişi önlemek için yaptığı müdahaleleri parantez içinde yaptıkları cinlikleri izliyoruz. Swap anlaşmalarının önceden belirlenmiş döviz kuru üzerinden yapıldığı dedikodularını yayanların hangi amaca hizmet ettiğini iyi biliyoruz. Biz her zamanki gibi milletimize bakıyoruz, ne istediğine bakıyoruz. Türkiye'nin serbest ekonomisinden en küçük adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır. Biz bu oyunu kendi kurallarımızla hedefe ulaşacağız.

Enflasyon nasıl düşmeye başlayacak birlikte yaşayacağız

Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka tek çözüm sunamayanların Türkiye'yi de dünyayı da okuyamadıkları ortadır. ABD başta olmak üzere 0 faiz - faizler var. Çin Hindistan'a bakıyorsunuz 6-7-8 bu tip faiz politikaları var. Biz bu faiz indirimiyle birlikte birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak birlikte yaşayacağız. Biz dün bu göreve gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde enflasyon, faiz neredeydi. Biz burada kalkıp ülkedeki ekonomiden anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık, uyguladık. Yaşadıklarımızla, uyguladıklarımızla, faizi de, enflasyonu da nereden nereye çektiğimiz ortada. Dünya ekonomisinin %80'nini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en güçlü kavgasını veriyor.

TUSCON VE TÜSİAD'A tepki

Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak, artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. TUSCON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığımızı biliyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız