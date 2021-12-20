Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolara fren! Türk lirası mevduata kur farkı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurundaki artışa yönelik yeni önlem paketini açıkladı. Erdoğan, TL'deki mevduatlar için dolar kurundaki farkın vatandaşa ödeneceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmanın rasyonel olmadığını söyledi. Erdoğan, dolar kurundaki oynaklık için yeni önlemler alındığını ifade ederek TL mevduatları için kur farkı garantisi verileceğini ve bu kazanç üzerinden stopaj vergisi alınmayacağını söyledi.

İşte Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı o açıklama;

"Ekonominin rasyonel işleyişiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan finans hareketlerinin ve buna bağlı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılar elbette hepimizin canını yakıyor.

Hükümet olarak gereken adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatla milletimizin günlük hayatını zorlaştıranlar hakkında bakanlıklarımız ve ilgili kurullarımız harekete geçmişlerdir. Meclisimiz de stokçular konusunda geçtiğimiz hafta kabul ederek bu mücadeleye katkı sağladı.

Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaparak en düşük gelir rakamını 4 bin 250 liraya çıkardık. Asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisini kaldırarak işverenlerimizin yükünü de 450 lira azalttık.

İnsanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat gelirinden üzerinde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu üstelik kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.



Dolar için yeri araçlar devrede

Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nisbi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçirdiğimiz yeni tedbirleri başlıklarıyla ifade etmek istiyorum. Daha sonra ilgili kurullarımız detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklardır.

TL mevduatları için kur farkı ödenecek

Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılmasını sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir. İnsanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat gelirinden üzerinde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu üstelik kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını dolara geçirmesine ihtiyaç kalmayacaktır. "