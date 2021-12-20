Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 25 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı.

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Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ali Koç, 8 teknik adam ile çalıştı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, göreve geldiği 2018 yılından bu yana 8 teknik adam ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu 15, Erwin Koeman 9, Ersun Yanal 54, Zeki Murat Göle 2, Tahir Karapınar 9, Erol Bulut 34, Emre Belözoğlu 10 ve Vitor Pereira 25 müsabakada sahada yer alırken bu isimler ile beklenen başarıya ulaşılamadı.

Gündemde Kenan Koçak var

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından Türkiye A Milli Takım Antrenörü Kenan Koçak'ın takımın başında yer alacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş derbisini de takip eden Koçak, locada Başkan Ali Koç ile bir süre sohbet etmiş ve bu durum takımın başına Kenan Koçak'ın geçeceği iddialarını güçlendirmişti.