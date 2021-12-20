Bursa'da eşini uyurken tüfekle öldüren yaşlı adam psikiyatri hastanesine sevk edildi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde eşini uyurken tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı adam, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için mahkemece Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine (YGAP) sevk edildi.

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BURSA'nın Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde yaşayan A.K.U. (81), evde uyuduğu sırada eşi Gülser U.'yu (77) tüfekle başından vurdu. Yaşlı adam daha sonra kızını arayıp durumu bildirdi.

Şüphelinin kızının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülser U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gülser U.'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.K.U ise evinde olayda kullanılan tüfekle gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.