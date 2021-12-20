BIST 2.056
DOLAR 18,10
EURO 20,46
ALTIN 1.039,75
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçları açıklandığını duyurdu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır." denildi.

AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 806 bin 437'ye çıktı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 806 bin 437'ye çıktı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Enerjiye yatırım kapsamında Tuz Gölü'ne 30 doğal gaz deposu daha inşa edilecek
Enerjiye yatırım kapsamında Tuz Gölü'ne 30 doğal gaz deposu daha inşa edilecek
Çin'den ithal edilen plastik oyuncaklarla ilgili tehlike uyarısı
Çin'den ithal edilen plastik oyuncaklarla ilgili tehlike uyarısı
Bursa'da dev sahte içki operasyonu! Tüm şehirlere göndermişler
Bursa'da dev sahte içki operasyonu! Tüm şehirlere göndermişler
İstanbul Sarıyer'de yaşlı adam bir ay önce bıçakladığı genci av tüfeğiyle öldürdü
İstanbul Sarıyer'de yaşlı adam bir ay önce bıçakladığı genci av tüfeğiyle öldürdü
Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken ölü bulunan 23 yaşındaki Şerifa'nın ölüm nedeni belli oldu
Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken ölü bulunan 23 yaşındaki Şerifa'nın ölüm nedeni belli oldu
Kripto para piyasasında en büyük vurgun Türkiye'de yaşandı
Kripto para piyasasında en büyük vurgun Türkiye'de yaşandı
Emekli ABD'li generaller tarih verip uyardı: Darbe yapılabilir
Emekli ABD'li generaller tarih verip uyardı: Darbe yapılabilir
‘Minik Salonlar, Dev Sporcular’
‘Minik Salonlar, Dev Sporcular’