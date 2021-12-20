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357 milyon dolarlık Bitcoin'i çöpe atan adam NASA'dan yardım istedi

357 milyon dolarlık Bitcoin'i çöpe atan adam NASA'dan yardım istedi

Bundan tam 8 yıl önce 7 bin 500 Bitcoin (BTC) içeren sabit diskini çöpe atan İngiliz James Howells, 357 milyon dolarını bulmak için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yardım istedi.

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İNGİLTERE Newport'ta ikamet eden 35 yaşındaki BT uzmanı James Howells, 8 yıl önce 7 bin 500 Bitcoin (BTC) içeren cüzdanın anahtarlarının kayıtlı olduğu sabit diski çöp sahasına attı. Sabit diski bulmakta başarısız olan Howells, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yardım istiyor.

Sabit disk çöp sahasına gittiği anda kripto para biriminin maliyeti yaklaşık 665 bin dolar olacaktı. Şimdi ise BTC başına yaklaşık 47 bin dolarlık bir oranla varlıkların yaklaşık 357 milyon 500 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre Bitcoin'ler kurtarılabilir

Howells, 8 yıl boyunca sabit diski aramak için izin alma girişimlerinde başarısız oldu. Söz konusu çöp deposunun şu anda 1 metre derinlikte olduğu varsayılmakta ve çöplüğün bir futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Howells'in sabit diski bulmasına yardım eden herkes yaklaşık 1 milyon 330 bin dolar alacak ve İngilizler miktarın yüzde 25'ini Kovid-19 Yardım Fonu'na bağışlamaya hazır.

Howells, 2003 yılında Dünya'ya düşen Columbia uzay mekiğinin sabit diskinden veri kurtarmayı başaran NASA uzmanlarından yardım istiyor. Uzmanlar HDD fiziksel olarak zarar görmediği takdirde o diskten veri kurtarma olasılığının yüzde 80-90 olduğuna dikkat çekiyorlar.

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