Türkiye 20 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 351 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 124 milyon 58 bin 691'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Aralık 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 497 oldu.

Vaktinde yapılan aşı daha çok korur

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR.'' ifadelerini kullandı.

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